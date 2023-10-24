شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينين مرفوضة.. وحدود مصر خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه لم يسلم مكان واحد فى قطاع غزة من القصف الإسرائيلى، مع وجود انتهاكات ضد المساجد والكنائس والمدارس والقطاعات الحيوية كلها تحت سياسة العقاب الجماعى التى أعلنت مصر عن رفضها بشكل قاطع.

وأضاف شوان خلال المؤتمر الصحفي العالمي، أن استمرار الانتهاكات في غزة يؤدي إلي فقدان حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الشرعية، وهو ما عبر عنه مؤتمر القاهرة والسلام.

وتابع: مصر أكدت على أن حدود الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن سعي إسرائيل إلي تهجير اهالي غزة الي سيناء أمر مرفوض، وأيضا حذرت مصر من تردي الأوضاع الانسانية مع قطع الخدمات الأساسية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وذلك استمرارا لسياسة العقاب الجماعي.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان بمقر الهيئة بمدينة نصر، وحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلى الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية والعربية.