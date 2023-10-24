شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية روسية حول ترتيبات انضمام مصر لـ"البريكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية مع السفير سيرجى ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسى والممثل الشخصى للرئيس الروسى لدى تجمع (بريكس) الاقتصادى، ترتيبات انضمام مصر للتجمع اعتباراً من أول يناير المقبل، بالتزامن مع انتقال رئاسة التجمع من جنوب أفريقيا إلى روسيا وفقا لمقررات قمة البريكس الأخيرة في جوهانسبرج أغسطس 2023.

وقال السفير راجي الإتربي، إن نائب وزير الخارجية الروسي أكد - خلال المباحثات التي عقدت بالقاهرة - على دعم بلاده وترحيبها بانضمام مصر للتجمع باعتبارها إحدى أهم الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، فضلاً عما تمتلكه من خبرات واسعة في العديد من المجالات التي يتناولها التجمع، كما عبر عن ثقة روسيا فيما سيكون باستطاعة مصر تقديمه من إسهام إيجابي للعمل المشترك لدول البريكس، وأن بلاده ستعمل خلال رئاستها للتجمع على تيسير عملية انضمام مصر لمختلف آليات ومبادرات التعاون القائمة بين دوله.

وأعرب السفير راجي الإتربي عن كامل تقدير مصر للدعم والاهتمام الروسي بالتعاون مع مصر لتنسيق عملية انضمامها للتجمع بالتزامن مع بدء الرئاسة الروسية العام المقبل.

وأكد الإتربي حرص مصر على أن تكون عضواً إيجابياً وفاعلاً لدعم التعاون في إطار البريكس في مختلف المجالات، بما من شأنه الإسهام في جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، فضلاً عن التطلع للعمل على دعم العمل المشترك لدول التجمع لتعزيز دور الدول النامية على الساحة الدولية.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور خلال الأشهر المقبلة للإعداد لبدء عضوية مصر في تجمع البريكس في يناير 2024.