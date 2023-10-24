شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لإقامة عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عددًا من القرارات التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى: القرار رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة ٢.٣٨ فدان ناحية مركز كو أمبو لصالح محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة مصنع أعلاف حيوانى وداجني. القرار رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطع من الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها في إقامة تخفيض غاز ومأخذ وممر. القرار رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠٢٣ يكون للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة استغلال والتصرف في مساحة ٢٨٩٥٨.١٥ فدان ناحية صافولا بصحراء غرب محافظة المنيا وتخصيصها لأغراض الاستصلاح والاستزراع لصالح الهيئة. القرار رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص مساحة ٦٤٢.٧ فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الجفيرة بمحافظة مطروح لصالح بنك الاستثمار القومي. القرار رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص مساحة ١٧٦٣.٠٢ فدان من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية القسم بمحافظة بني سويف لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة بني سويف. القرار رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بأرض ومبنى قطاع الشهيد عمرو عبد المنعم بمحافظة القاهرة.

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