شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: قضية فلسطين لن تطير أو تغرق.. ويجب التشجيع على إبرام اتفاق سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الفترة الماضية شهدت تجاهلًا واضحًا للقضية الفلسطينية، لكن القضية عادت إلى المائدة مرة أخرى وبقوة بعد السابع من أكتوبر الجاري.

أضاف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في تصريحات لقناة الحرة الإخبارية الأمريكية، أنه توقع الأحداث الجارية حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أنه لا يمكن الافتراض بأن هناك خضوع فلسطيني طول الوقت والمدي، لأن ذلك سيكون نظرة سطحية جدا، داعيا إلى تفهم أن الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال ولابد أن نشجع على إبرام اتفاق سلام، مضيفا: " القضية الفلسطينية ستعيش .. لن تتطاير في الهواء أو تغرق في المياه".