شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر تكثف مشاوراتها لوصول المساعدات بشكل مستدام إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تكثف تحركاتها مع المجتمع الدولي لوصول المساعدات إلي أهالي غزة، وأن مصر تبحث عن استدامة وصول المساعدات بآليات واضحة يكون طرفا فيها المنظمات الدولية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العالمي، أن معبر رفح لم يغلق قط، وأن إسرائيل أستهدفت معبر رفح 4 مرات، مما تسبب فى تكسير الطرق، ومصر قامت بإصلاحها.

وتابع أن مصر طالبت بوقف فورى لإطلاق النار، وهو ليس موقفا مصريا فقط بل هو موقف عالمي ودولي وأن هناك منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل واضح.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان بمقر الهيئة بمدينة نصر، وحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلى الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية والعربية.