شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: سياسة العقاب الجماعى لإسرائيل فى غزة ستزيد حالة الاحتقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تدين بشكل قاطع أى استهداف للمدنيين من الجانبين، متابعا: إسرائيل تنتهج سياسة العقاب الجماعي وتدمير للبنية التحتية، مما يعد تجاوزا للمواثيق الدولية.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي العالمي،أن ما تقوم به إسرائيل سيعمل على زيادة حالة الاحتقان داخل الشارع العربي والإسلامي، ويحبط أي مساع للتعايش السلمي داخل المنطقة.

ونوه بأن عدد الشهداء وصلوا إلى 5800 شهيد، و16800 جريح، متابعا: هناك 2300 طفل شهيد و1300 سيدة و300 من كبار السن، وتحت الأنقاض 1500 شخص، من بينهم 800 طفل، تلك ليست ارقام بل أشخاص وبشر وأطفال.

وعقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية، لتوضيح مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة في قطاع غزة والمنطقة عموما.

ويأتي ذلك ضمن سعي مصر المستمر للتعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد، من خلال التوصل لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.