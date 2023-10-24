شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستعلامات: مصر ترى إنهاء الأزمة فى فلسطين بحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مصر ترى بشكل واضح أن القضية لابد أن تحل وفقا للمعطيات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن فى ظل ما وصلت إليه من مفاوضات لحل الدولين هو الحل الوحيد المقبول.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العالمى، أن ما يحدث من عنف الآن فى غزة هو فى الحقيقة يرجع إلى سياسات متراكمة مرت على هذه المنطقة، وقطاع غزة طوال الفترة من عام 67 حتى اليوم لم تتوقف وهذا ليس تبريرا.

وعقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية، لتوضيح مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة في قطاع غزة والمنطقة عموما، ويأتي ذلك ضمن سعي مصر المستمر للتعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد، من خلال التوصل لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.