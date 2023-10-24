شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مصرية مكثفة لإغاثة غزة ووقف التصعيد (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقود مصر جهود إغاثة ووساطة لوقف العدوان على قطاع غزة ودخول مزيد من المساعدات، وذلك بحكم الأمر الواقع والتاريخ كونها ترتبط جغرافيا بحدود مع القطاع وأحد أبرز الدول التي قدمت تضحيات وتحملت تبعات عدة من أجل القضية الفلسطينية، ومصر دوما هي الرقم الفاعل والأهم في معادلة الأطراف الميسرة لأيا من المشاورات التي تجري بين أيا من الأطراف الفلسطينية من جانب والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر.

المفاوضات التي تقودها الدولة المصرية لإطلاق سراح المحتجزين تعد جولة أولى يتلوها جولات جديدة، وهو ما يعني أن الجولات القادمة سيكون للدبلوماسية المصرية دورا مهما فيها في جميع الأحوال، وستدفع نحو تهيئة المناخ للدعوة لهدنة إنسانية يليها وقف إطلاق نار دائم يجنب المنطقة صراعا إقليميا.

وتعد مصر وسيط نزيه وموثوق به لدى الجانب الفلسطيني الذي لا يتخلى أبدا عن الدور المصري باعتباره صادقا ولا يستخدم القضية في أي حسابات أخرى، وإنما يكون التحرك الذي تقوده مصر من منطلق رئيسي وأساسي وهو التخفيف عن الفلسطينيين وتوفير الحماية للمدنيين الذين يتم التنكيل بهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

والمساعدات المصرية تتحدث عن نفسها بالفعل وهي ليست فقط بالأرقام ولكن بالحشد الشعبي والمعنوي المصري لسكان قطاع غزة، وتعتبر الدولة المصرية هي رمانة ميزان القضية الفلسطينية علي مدي عقود طويلة.

وتشكل الأولوية الملحة لمصر خلال هذه الفترة هي وصول الدعم الإنساني والاغاثة لسكان غزة، وهي أولوية تجب أي جهود اخري وكافة الجهود الأخرى لتسهيل اطلاق سراح المحتجزين هو لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي الكبير.







