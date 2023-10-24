شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار رعدية.. الهيئة العامة للأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر حتى الأحد المقبل 29 سبتمبر 2023، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع من اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر إلى الخميس 26 أكتوبر، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وخلال هذه الفترة متوقع أن تشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى السبت المقبل، كما يلى:

- الثلاثاء 24 أكتوبر :

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الأربعاء 25 أكتوبر:

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

الخميس 26 أكتوبر:

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

- الجمعة 27 أكتوبر:

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

- السبت 28 أكتوبر :

اعتبارا من السبت المقبل أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر