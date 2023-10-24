شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد اعتماد "صيدلة حلوان" وإدراجها بالمرتبة 410 بتصنيف شنغهاى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الصيدلة المؤتمر العلمي السنوي، الذي عقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية والطلاب.

وخلال فعاليات المؤتمر قام عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام باستعراض الأنشطة والإنجازات التي قامت بها الكلية في جميع القطاعات خلال العام الماضي، وكذلك تكريم جميع العاملين بفرق وحدة ضمان الجودة احتفالا بتجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ومن جانبه أشار الدكتور سامح سرور في كلمته خلال المؤتمر إلى أن العام الماضي حفل بالعديد من الأنشطة والإنجازات والتي يأتي علي رأسها تجديد اعتماد الكلية، وإدراجها في المرتبة 401 في تصنيف شنغهاي الدولي، وإدراج بعض علماء الكلية مثل الدكتور محمد نصر أستاذ الصيدلانيات في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء، وكذلك تحديث لوائح الدراسات العليا بالكلية وإضافة برامج مهنية جديدة لأول مرة مثل التغذية الإكلينيكية، وتم عقد اتفاقيات مع جهات بحثية وعلمية وجامعات دولية مختلفة واستحداث مناصب معاوني العميد والوكلاء وأمين الكلية لإعداد القيادات المستقبلية للكلية وتدريبها وعقد العديد من ورش العمل والويبنارات الدولية واستقدام محكمين أجانب لتحكيم الرسائل العلمية وحصد العديد من جوائز النشر والتميز العلمي بجامعة حلوان، وغيرها العديد من الإنجازات.

وقام كل من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام بعرض أنشطة قطاعات الكلية وأقسامها المختلفة، وفي نهاية المؤتمر تم صياغة التوصيات والتي تضمنت خطة لدفع تصنيف الكلية قدما واستمرار تحسن وتطوير الأداء الأكاديمي للكلية والعمل علي الحصول علي الاعتماد الدولي للكلية.