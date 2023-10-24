شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة الغزل والنسيج: الرئيس السيسي الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا المرحلة القادمة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الأمين العام، إن عمال الغزل والنسيج جميعا اتحدوا وتكاتفوا سويا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أحيا صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى كما كانت على سابق عهدها، وإن بناء الدولة لا يتم بين ساعة وضحاها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط، وأن يكون دائماً ليدنا الأمل في مستقبل أفضل وواعد لنا وللأجيال القادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبداً مهما كانت الضغوط والتحديات، وهذا هو أملنا وثقتنا بأن مصر تسير في طريقها بعزم وإرادة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي نحو مستقبل مشرق وجمهورية جديدة حديثة أساسها العلم والعمل ومحورها الأساسى هو عمال مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة الغزل والنسيج بقلعة الصناعة المصرية بمدينة المحلة، والذي يهدف الي دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.
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