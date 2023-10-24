شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير المصرى الجديد فى نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم الثلاثاء، السفير جورج عازر سفير مصر الجديد في نيوزيلندا.

ودار الحوار أثناء اللقاء حول الصناعات التى تشتهر بها دولة نيوزيلندا، كما أشار السفير المصرى إلى التعاون الكبير بين الدولتين فى مجال التبادل الطلابى.

ومن جهته تحدث قداسة البابا نبذة عن خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نيوزيلندا، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد.