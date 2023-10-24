وزارة الصحة: مصر لديها نظام رصد قوى لتطعيمات شلل الأطفال

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر يوجد بها نظام رصد قوى وتطعيمات مستمرة للحماية من الأمراض وتحرص وزارة الصحة والسكان على مكتسبات الدولة فى الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية عام 2006.

وأضاف، تطلق وزارة الصحة والسكان حملات دورية لتطعيمات شلل الأطفال.. وتابع: البرنامج الموسع للتطعيمات يستهدف توفير 10 أنواع من التطعيمات.

وقالت هيئة الدواء، يكون التطعيم في صورة حقن أو نقط تعطى عن طريق الفم، ويتكون جدول التطعيم من عدة جرعات، وتشمل جرعات أساسية وجرعات داعمة.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالحرص على تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال في المواعيد بجدول التطعيمات وفقًا لعمر الطفل، والرجوع إلى الطبيب عند عدم تلقي الجرعة في موعدها المحدد، موضحة: أنه يمكن إعطاء لقاح شلل الأطفال في نفس الوقت مع اللقاحات الأخر