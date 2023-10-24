شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر العبد بشمال سيناء ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة البيئة من تنفيذ المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء، تمهيدا لتسليمه للمحافظة، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة المرحلة الأولى ، خلال هذا التقرير سنرصد اهم 10 معلومات عن هذا المدفن وتكلفته وأهميته فى منظومة المخلفات بمحافظة شمال سيناء.

1- يأتى مشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تم الانتهاء منها.

2- مشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناءضمن مشروعات البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة.

3- مشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء تم الانتهاء منه بتكلفة تقرب من 35 مليون جنيه.

4- تشارك وزارة البيئة في تسليم مشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء، من خلال لجنة مختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية.

5- مشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء، يسعى إلى تعزيز تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ المنظومة، بما يحقق فارقا في رفع مستوى النظافة، والحد من تراكم المخلفات، وشعور المواطن بتحسن ملحوظ.

6- مشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء، تم إقامته على مساحة 5 فدادين

7- الطاقة الاستيعابية لمشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء 100 ألف م3 .

8- يخدم مشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء، منطقة بئر عبد ومدن جنوب العريش.

9- يشارك عدد من الوزارات فى مشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء، منها وزارة التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع. ‏

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10- مشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء، أحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات، من أجل تحقيق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

جدير بالذكر أن مشروع المدفن الصحي الآمن للمخلفات ببئر عبد في محافظة شمال سيناء، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن تنفيذ بنود كافة الاعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، بداية من عام 2019 وصولا لعام 2023