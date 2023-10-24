شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن طرح عدد 192 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر فى مدينة العلمين الجديدة، سعر المتر 7970جنيهًا يضاف إليه نسبة التميز.

كما أعلنت النقابة أيضًا عن فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة إسكان متميز بمدينة العلمين الجديدة سعر المتر 7210 جنيهًا)، يضاف إليه نسبة التميز، متابعة :"يبدأ الحجز اعتبارًا من السبت 28/10/2023م، وحتى السبت 4/11/2023م، بيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة، يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء)، يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، يُسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وِزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام".

وأشارت إلى أن التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول، موضحة أن شروط الحجز تتضمن أن تكون الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل، و فى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.