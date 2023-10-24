شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال: الاصطفاف خلف الرئيس مطلب شعبى وعمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلب شعبى وعمالى وطالب المرأة العاملة بضرورة الحشد للنزول بكثافة لانتخاب المرشح عبد الفتاح السيسى رئيسا للبلاد.

وطالب بزيادة جرعات الوعى بكل مواقع الانتاج على مستوى المحافظات بإنجازات الدولة على كل المستويات فى الجمهورية الجديدة.

وبعث هشام فاروق المهيرى المشرف العام على سكرتارية المرأة والطفل ونائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برسالة تأييد للمرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة قادمة والمزمع اجرائها ديسمبر المقبل دعما لجسور منظومة لاستقرار الذى تنعم به البلاد.

جاء ذلك فى المؤتمر الذى نظمته سكرتارية المراة والطفل تحت عنوان " الرئيس والمرأة المصرية ' بحضور محمد جبران رئيس اتحاد العمال وعايدة محيى الدين رئيس سكرتارية المراة العاملة والطفل الجديد وعضوات مجلس النواب ولاء التمامى وألفت المزلاوى وولاء عبد الفتاح ورابح عسل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال العاصمة الادارية الجديدة نائب رئيس نقابة البترول وممثلى المرأة عن 27 نقابة عمالية.

وأشار إلى ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى ظل أحجام التحديات والمؤمرات والمكائد التى تحاك لبلدنا العزيز، مؤكدا أن ذاكرة مصر التاريحية سجلت بأحرف من نور تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية الذين قدموا أرواحهم الذكية كى تبقى مصر للمصريين ونبضا للعروبة.

وأعلنت عايدة محيى الدين رئيس سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال نائب رئيس نقابة البترول، تأييد المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة مشيدة بحصولها على كافة الحقوق فى عهد الرئيس السيسى وهو العهد الذهبى للمرأة.

وعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن دور نقابة البترول فى الدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين بالإضافة لدعمها ومساندتها الدولة..وفيلم أخر عن دعم الرئيس السيسى للمرأة على كافة المستويات.