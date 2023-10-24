شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مُتابعة العلاقات المصرية الأفريقية تستعرض إجراءات استضافة المعرض الأفريقى للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اجتماعاتها الدورية بوزارة الخارجية لتنسيق الجهود الوطنية نحو تعزيز وتطوير التعاون مع الدول الأفريقية، عقدت اللجنة الدائمة لمُتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وبمُشاركة كبار المسئولين من الوزارات المعنية وجمعية المُصدّرين المصريين.

استعرض الاجتماع التقارير الواردة من السفارات المصرية في الدول الأفريقية بشأن تطور حركة التبادُل التجاري وتواجُد الشركات المصرية بها، والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 خلال الفترة من 9-15 نوفمبر المقبل تحت رعاية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة الافريقية.

كما تناول الاجتماع النجاح الذي تحقق في تصدير الدواء المصري لبعض من الدول الأفريقية وكيفية البناء عليه والتوسُع فيه خلال المرحلة القادمة، وكذلك تجارب عدد من الدول في اجراء مبادلات تجارية من خلال صفقات متكافئة أو الاعتماد على العملات المحلية في تمويلها.