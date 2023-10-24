شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب الإنترلوك لـ21 شارعا بأبو النمرس.. ونائب محافظ الجيزة يوجه برفع معدلات التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ ميدانيا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ21 شارعاً بمتفرعات شارع مركز الشرطة، كما تفقد أعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق 6 أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبي حتى كوبري شبرامنت تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤولي شركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذه لأعمال الرصف.



جانب من تركيب الإنترلوك