رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تعاون بين هيئة قناة السويس و"بلدنا" القطرية

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة "بلدنا" القطرية، في مجال الأمن الغذائي.

حضر توقيع مذكرة التعاون كل من السيد القصير وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزیر التنمية المحلیة، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجدید، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وطارق الأنصاري، سفير قطر لدى القاهرة.

كما حضر التوقيع عدد من ممثلي هيئة قناة السويس، ووفد رفیع المستوى من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة بلدنا القطریة، برئاسة رامز الخياط، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية.

ووقع مذكرة التعاون، اللواء وسام الدیاسطي مستشار رئيس ھیئة قناة السويس، وعن شركة بلدنا "مالكوم جوردان"، الرئيس التنفیذي لشركة بلدنا القطریة.

وتنظم مذكرة التعاون مجالات التعاون المبدئية لإنتاج وتصنيع الألبان في مصر، بحجم استثمارات یصل إلى 1.5 مليار دولار، وتدشين مزرعة أبقار بطاقة مبدئية 20 ألف رأس من الأبقار الحلوب، بهدف إنتاج ٣٠٠ ملیون لتر من الحلیب سنويا، بالإضافة إلى استزراع ٢٨٠ ألف فدان بمحافظة الوادي الجدید؛ من أجل توفير الأعلاف والمنتجات الزراعية لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع، وللاستخدام المحلي والتصدير.

وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق یأتي في إطار الجھود المبذولة نحو دفع العلاقات الثنائیة بین مصر وقطر على الصعيد الاقتصادي، ونتاج عمل مباحثات ودراسات مبدئية استمرت عدة أشھر للوقوف على المبادئ الأولية للتعاون وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن المشروع یحمل فرصًا واعدة نحو دعم الأمن الغذائي من منتجات الألبان، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير تكلفة استیراد تلك المنتجات من العملة الصعبة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على تقديم الدعم المطلوب لنجاح المشروع في مختلف مراحله؛ باعتباره يأتي متماشيا مع جھود الدولة المصریة نحو توطین الصناعات الغدائية واستزراع واستصلاح الأراضي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بھما.

وصرح الفریق أسامة ربیع، رئيس الھیئة، بأن قناة السویس تمضي قدما نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار فائض مدخراتها ضمن حصتها المقررة بالموازنة العامة للدولة للدخول في شراكات لمشروعات عملاقة تسهم في دعم جھود الدولة نحو دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي انطلاقا من الدور المجتمعي للھیئة، الذي اتسعت مظلته خلال السنوات الأخيرة خارج نطاق مدن القناة لتشمل مشروعات تحديث أسطول الصید البحري وتطھیر البحيرات المصریة وغیرھا من الأنشطة التنموية.

وأوضح رئيس الھیئة أن الاتفاق مع شركة بلدنا، یسمح بالاستفادة من سابقة خبراتها في تنفيذ مشروعات مماثلة على نطاق واسع، على أن یتم توثیق ھذا التعاون وتنفيذ المراحل الفعلية للمشروع خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال رامز محمد الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، "يسعدنا أن نتوج هذه العلاقة بين شركة بلدنا القطرية وهيئة قناة السويس ببدء المباحثات التفصيلية والدراسات الشاملة، ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة؛ حيث نسعى إلى أن يكون هذا المشروع الجديد ركيزة أساسية تسهم في تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه العالم والتي تسعى مختلف الدول والمؤسسات العالمية إلى اتخاذ شتى التدابير لمواجهتها".

وأضاف مسئول الشركة القطرية: " نؤكد استعداد شركة بلدنا، التي تعتبر أكبر شركة منتجة للألبان في قطر، للاستثمار في هذا المشروع بكل ما تمتلكه من موارد وخبرات ذات مستوى عالمي وبتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستدامة."

فيما عبر "مالكوم جوردان"، الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا" عن تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس لتنفيذ مشروع واعد بصبغة مصرية، معربا عن امتنانه للتعاون البنّاء من قبل الهيئة؛ لإجراء التسهيلات اللازمة لتحويل المباحثات إلى تعاون ملموس وواقعي.