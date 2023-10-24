شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر تكفلت بإصلاح معبر رفح بعد قصفه من إسرائيل لإدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الطيران الإسرائيلي قصف معبر رفح 4 مرات ومصر تكفلت بإصلاحه، لافتا إلى أننا نحن أمام صراع قد يبدو إقليميا لكنه قد يتحول لدولي في أي لحظة.

وقال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في المؤتمر الصحفي العالمي، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، وتهجير الفلسطينين مرفوض.

وتابع رشوان، المنطقة العربية شهدت حروبًا عام 1948، و1956، و1967، وحرب الاستنزاف، وعام 1973، وعام 1983، وهذه هي الحروب الإقليمية، وليست الانتفاضة أو المقاومة الفلسطينية الداخلية أو القمع الإسرائيلي، وحدث انتفاضتان الأولى قبل إنشاء حماس من الأساس في ديسمبر 1987، والثانية نشأت بعدها بثلاثة أعوام عام 2000، وفي كلا الانتفاضتين كان الشعب الفلسطيني يعبر عن نفسه.