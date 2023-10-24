شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: قمة القاهرة للسلام تعكس دور مصر فى حل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك حرص تام على تنظيم عمل الإعلام الأجنبي، ومصر تدعو لإطلاق سراح جميع الأسرى، وتدين استهداف المدنيين من الجانبين.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال مؤتمر صحفى دولى، أن قمة القاهرة للسلام الدولى جاءت فى وقت حرج، وهذا الوقت الحرج لم يمنع أن يشارك فيها عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وأوضح، أن الحضور فى قمة القاهرة يعكس أن هناك مشكلة حقيقية، وكان لابد من تحرك القاهرة للفت النظر إلى القضية.