شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر تحذر من تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تؤكد على عدم السماح بأى تداعيات سلبية على أمنها القومي باعتباره خطا أحمر.

وأضاف ضياء رشوان، فى كلمته له فى مؤتمر صحفي عالمي وردا على العديد من التساؤلات لوسائل الإعلام أن مصر تحذر من تردى الوضع الإنساني بغزة ولن تدخر جهدا فى فتح معبر رفح أمام المساعدات، متابعا أن تم دخول 54 شاحنة مساعدات إلى قطاع غـزة عبر معبر رفح حتى أمس.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تحذر من تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم.