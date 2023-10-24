شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: السلام الحقيقى فى المنطقة يتم بحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، أن مصر باحثة عن السلام التي تبنته منذ عام 1979، واحترمته مصر منذ ذلك الوقت وحرصت على أن يظل قائماً، ليس بينها وبين إسرائيل فقط، بل أن يسود السلام فى المنطقة.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر صحفي عالمي اليوم، وردا على تساؤلات وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية أن مصر وقعت معاهدة مع إسرائيل، واتفاق إطارى للسلام فى المنطقة، مؤكداً أن الرؤية المصرية منذ البداية ليست مبنية على سلام منفرد بين مصر و إسرائيل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للإستعلامات إلى أن السلام الحقيقي في المنطقة يتم بحل القضية الفلسطينية ، لافتاً إلى أن السلوك العدواني لإسرائيل يضع جميع الشعوب العربية في موقف لا تملك فيه إلا الدفاع عن شعب عربي يباد اليوم.