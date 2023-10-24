شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: ظن إسرائيل أن هناك طرف سيبقى وآخر سيزول وهم كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ظن إسرائيل أن ضياء رشوان: ظن إسرائيل أن هناك طرفا سيبقى وآخر سيزول هو وهما كبيرا.

وأضاف خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، بحضور وسائل الإعلام الأجنبية، أن الفلسطينيين زادوا عددا منذ النكبة 10 مرات، ووصلوا إلى 12 مليون شخص، موجها رسالة الاحتلال الإسرائيل "لا بد من القبول أنكما طرفان قابلان للحياة وقدر متكافئ من الحقوق، حيث الطرف الفلسطيني وافق على أن يعيش على 45% من مساحة أرضه ولكن ولم يبق إلا 22% للفلسطينيين من أراضيهم.

وتابع: إذا أعتقد الطرف الإسرائيلي أن يسعى إلى زوال الطرف الفلسطيني، فهو يؤجل صراعا أكبر الى وقت قريب.

وأكد أنه لم تهزم المقاومة أبدا عبر التاريخ، فلا يعرف التاريخ استعمار أوروبي أو غيره أنه هزمت فيه المقاومة ولا بد أن تعى إسرائيل، وأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين ويجب القبول بحدود الدولة الفلسطينية كما كانت قبل يونيو 1967.