شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يشارك في اجتماع تنسيقي لوزراء الخارجية العرب بنيويورك حول قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، في اجتماع تنسيقي لوزراء الخارجية العرب المتواجدين في نيويورك، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك قبيل بدء جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى المعنية بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتصعيد الإسرائيلي/ الفلسطيني، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر منصة "إكس".

يشارك وزير الخارجية اليوم الثلاثاء في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يُلقي بيان مصر أمام مجلس الأمن، حيث سيستعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام، فضلاً عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة.