شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل لخفض الأسعار.. الرئيس السيسى يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس السيسى مع عدد من الوزراء والمسئولين، وضم الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ورئيس المخابرات ووزيرى المالية والتخطيط.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا الاجتماع من توجيهات رئاسية.

الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

اطلع الرئيس على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون فى هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية

الرئيس السيسى وجه بالاستمرار فى تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية

استمرار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجى، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات

وجه الرئيس بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص فى إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بهدف التخفيف من أعباء المواطنين