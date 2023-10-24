شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: صرف معاش نوفمبر بالزيادة الجديدة بإجمالى 4050 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء عن بدء صرف معاش الأعضاء وأسرهم (صرفية نوفمبر 2023) والشاملة أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر حسب لائحة النقابة التى تنص على صرف المعاشات كل ثلاثة شهور.

وأوضح مجلس النقابة على أنه سيتم الصرف بالزيادة المقررة وهى مبلغ 1350 جنيها بدلاً من 1000 جنيه كقيمة شهرية، لتصبح قيمة المعاش 4050 جنيها عن الثلاث أشهر من أكتوبر حتى ديسمبر، وذلك طبقا لقرار مجلس الاتحاد بتاريخ 2 مايو 2023، وأوضحت أنه تم تخصيص الخط الساخن 15603 وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوي الخاصة بالمعاشات .

وفى سياق متصل، استقبل نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي، أول أمس الأحد، بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، وفدا من منظمة أطباء بلا حدود، لبحث سبل تقديم الدعم الطبي اللازم إلى الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ضم وفد المنظمة، نائب المدير الطبي بالمنظمة، و رئيس فريق طبي بالمنظمة، و منسق الطوارئ، وذلك بحضور مقرر لجنة مصر العطاء وعضو مجلس نقابة الأطباء د. خالد أمين.

وأكد نقيب أطباء مصر د. أسامه عبد الحي، أن الإجتماع بحث سبل تقديم الدعم الطبي اللازم إلى الشعب الفلسطيني، من خلال توفير منظمة أطباء بلا حدود، المستلزمات الطبية اللازمة من أدوية وأدوات جراحة، وأيضا أطباء لعلاج الجرحي الفلسطينيين.

وشدد عبد الحي، على أن ذلك يأتي في إطار تخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه سيتم عقد لقاءا آخر مع وفد المنظمة، الثلاثاء المقبل، إستمرارا للتنسيق بين النقابة العامة للأطباء والمنظمة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.