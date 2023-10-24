شكرا لقرائتكم خبر عن نادى النيابة الإدارية يكرم 200 عضو بالهيئة لحصولهم على الدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم منذ قليل، نادى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الروؤف موسى، 200 عضو من مستشارى النيابة الإدارية الحاصلين، والذين حصلوا على درجة الدكتوراه والماجستير وأصحاب المؤلفات القانونية.

أقيم الحفل تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

من جانبه، أوضح المستشار أحمد جلال عضو مجلس ادارة النادى، أن الحفل ياتى فى إطار تقدير مجلس إدارة النادى لقيمة العلم، وتشجيعا من مجلس إدارة النادى لأعضاء النيابة الإدارية فى الحصول على اعلي الدرجات العلمية، مضيفا أن الحفل سوف يشهد تكريم 200 عضوا من أعضاء الهيئة.