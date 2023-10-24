شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القبائل والعائلات المصرية يدفع بقافلة مساعدات لإغاثة غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية قافلة مساعدات لإغاثة أهالى غزة، وذلك ضمن القوافل التي تستعد لدخول معبر رفح للوصول إلى القطاع.

ويتواصل تدفق المساعدات المقدمة من مصر ودول العالم للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة لمساعدتة فى التغلب على اثار ووقع العدوان الإسرائيلى، وأصبح الطريق الرابط بين مدينة العريش ومعبر رفح بشمال سيناء مسار حركة نقل المساعدات عبره لا تتوقف والتى ينقلها الهلال الأحمر على شاحنات من مخازن خصصت لاستقبال مواد الإغاثة الدولية المنقولة جوا عبر مطار العريش من الدول ومنظمات الإغاثة الدولية، فضلا عن الشاحنات التى يتواصل وصولها من محافظات مصر مقدمة من المجتمع المدنى وتصل برا لمدينة العريش ومنها تتحرك لمعبر رفح.

وأعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، انتهاء نقل دفعة المساعدات الرابعة لقطاع غزة عبر معبر رفح، وتضم 20 شاحنة، وحملت الشاحنات مؤن ومواد غذائية مقدمة من منظمات المجتمع المدنى المصرى بينها 9 شحنات من الهلال الأحمر المصرى، بالإضافة إلى 11 شاحنة من عدد من الجمعيات الخيرية والمجتمع المدنى، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الشاحنات التى تسملها الهلال الأحمر الفلسطينى من نظيره المصرى إلى 75 شاحنة بينها 20 شاحنة دفعة أولى، و15 شاحنة الدفعة الثانية، و20 شاحنة الدفعة الثالثة.

ويتواصل تدفق المساعدات الإغاثية من كافة دول العالم ومنظمات الإغاثة العالمية على مطار العريش، والتى يتسلمها الهلال الأحمر المصرى، ويعيد تجهيزها لتنقل برا لقطاع غزة على الشاحنات عبر معبر رفح تحت اشراف الهلال الأحمر المصرى وتسلم للهلال الأحمر الفلسطينى.