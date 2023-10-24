شكرا لقرائتكم خبر عن القوى الإسلامية في غزة تشكر الرئيس السيسي وتناشد بدخول المصابين لتلقي العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهة لجنة المتابعة للقوي الوطنية الإسلامية في قطاع غزة الشكر للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعم أهالي القطاع ، وناشدوا في بيان لهم الثلاثاء بإدخال الجري والمصابين لتلقي العلاج داخل مصر.

وقال بيان اللجنة : "نوجه التحية لأشقائنا في مصر ، ونجدد مناشدتنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين الجرحى من السفر لتلقي العلاج ، إن هذه الخطوة تمثل إسناداً حقيقيا وجديا لصمود شعبنا وثباته في وجه مخطط تصفية القضية الفلسطينية.

ووجه البيان التحية لأهالي غزة وقال إن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الوحشية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني دون استثناء ، بدعم من القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي كشفت عن وجهها العدائي الشرير وباتت تدير الحرب عبر غرف العمليات المشتركة في واشنطن وتل أبيب وتشارك بكل قوتها التدميرية في سحق عظام الأبرياء من الأطفال والنساء.

وأضاف البيان : "لقد سقط القناع عن كل تلك الدول المتآمرة والمنحازة ، وشكلت مواقفها انحرافاً وتخليا واضحين عن كل القيم الإنسانية والأخلاقية وقد تنكرت لكل القوانين والمواثيق وللحقوق"، مشيراً إلى أن الموقف الدولي مما يجري في غزة يمثل انهيارا اخلاقيا فاضحاً وغير مسبوق، والهدف من وراء كل ذلك سحق غزة تمهيداً لتنفيذ مخططات تهجير الشعب الفلسطيني وضم الضفة الغربية وبسط السيطرة الكاملة على القدس".