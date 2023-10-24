شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: يجب تجنب محاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن ما تفعله إسرائيل فى غزة لا يبرر الدفاع عن النفس وهو مبدأ فى ميثاق الأمم المتحدة وأن يخرج عن إطار الشرعية ليأتى إلى الإساءة بهذا الكم الهائل لمعاناة المدنيين.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمؤتمر المجموعة العربية بالأمم المتحدة أن هناك ضرورة لاحتواء هذه الأزمة ورفض كامل لكل ما يعد جرائم حرب خاصة ما يتعلق بالتهجير ويجب تجنب محاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأوضح سامح شكرى، أن الشعب الفلسطينى ملتزم بحقوقه والشعوب العربية مصرة على استرداد هذه الحقوق الفلسطينية.