شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: نطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودى، إننا نطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، متابعا: "لا سلام فى المنطقة من دون حل عادل".

وأضاف وزير الخارجية السعودى، خلال كلمته بمؤتمر المجموعة العربية بالأمم المتحدة: "ندعو لوقف فورى لإطلاق النار والبدء بعملية سلام حقيقية".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "نطالب بوقف فورى لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة والعودة لمسار سياسى، موضحا أن وقف إطلاق النار فى غزة واجب إنسانى وضرورة قصوى".

وقال فيصل بن فرحان، إن المساعدات إلى غزة غير كافية ويجب توفير ممرات آمنة.