شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه إلى بروكسل للمشاركة فى منتدى "البوابة العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولى، متوجهًا إلى العاصمة البلجيكية "بروكسل" للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى منتدى "البوابة العالمية" الذى تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبى، على مدار يومى 25 و26 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يلقى رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة الخاصة بــ"التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر" التى يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ومن المنتظر أيضا أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولى عددا من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى، مع عدد من المسئولين الحكوميين، ورؤساء الشركات.

وأطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبى "استراتيجية البوابة العالمية" لتعزيز شراكات الاتحاد الأوروبى وربطه مع البلدان والمناطق فى جميع أنحاء العالم من خلال تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة فى شبكة عالمية من سلاسل النقل والتوريد، وذلك فى مجالات من بينها الطاقة الخضراء، والمناخ، والاتصالات، والتعليم والبحث العلمى، والصحة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة فى تلك المجالات.