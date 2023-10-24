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وزيرة الدولة للتعاون الدولى بالإمارات: نقدر جهود مصر فى إيصال المساعدات لغزة

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى بالإمارات فى مجلس الأمن ، ريم إبراهيم الهاشمي، إنهم يقدرون جهود مصر والأمم المتحدة في إيصال المساعدات إلى غزة.

 

وأضافت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات فى مجلس الأمن خلال كلمتها بمجلس الأمن: "نرحب بقمة القاهرة للسلام ونثمن الجهود المبذولة فيها".

 

وتابعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى بالإمارات: "نريد زيادة المساعدات لأن ما يصل قليل ولا يكفي حاجة أهل غزة ويجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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