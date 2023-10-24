شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدولة للتعاون الدولى بالإمارات: نقدر جهود مصر فى إيصال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى بالإمارات فى مجلس الأمن ، ريم إبراهيم الهاشمي، إنهم يقدرون جهود مصر والأمم المتحدة في إيصال المساعدات إلى غزة.

وأضافت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات فى مجلس الأمن خلال كلمتها بمجلس الأمن: "نرحب بقمة القاهرة للسلام ونثمن الجهود المبذولة فيها".

وتابعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى بالإمارات: "نريد زيادة المساعدات لأن ما يصل قليل ولا يكفي حاجة أهل غزة ويجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات".