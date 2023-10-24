شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب رابعة وخامسة وسادسة ابتدائى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" لطلاب مدارس تعليم الجيزة خلال الفترة من يوم الأحد 29 أكتوبر حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

ونوضح في السطور التالية جدول امتحانان شهر أكتوبر للعام الدراسي 2023/2024 للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي):

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الاختبار يتم في أجزاء المنهج الذي تم تدريسه خلال شهر أكتوبر 2023، وأن الاختبار يتم وضعه بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، مشيرة إلى أن الاختبار جزء من الحصة الدراسية ولا يتم عقد الاختبار في الحصة الأولى وحسب ظروف كل مدرسة.

وحذرت المديريات التعليمية، المدارس من تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب بشأن الاستعداد لعقد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، وعدم تحميل الطلاب وأولياء أمورهم أي تكاليف مالية، كما وجهت بضرورة تفعيل درجات المواظبة والسلوك، وتطبيق كافة القرارات الوزارية للغياب والإنذارات وقرارات الفصل وإعادة القيد، مؤكده علي أن يتم الامتحان أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم.