شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: الرئيس السيسي يقوم بدور متميز لإيصال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بدور متميز لإيصال المساعدات لغزة.

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نعمل على إطلاق سراح المحتجزين الفرنسيين في غزة".

وتابع إيمانويل ماكرون :"أسمع معاناة المدنيين في غزة وليس هناك ما يبرر ذلك، ونرفض أي شكل من أشكال العنف".

وقال الرئيس الفرنسي، إن غزة تعاني كارثة إنسانية صعبة، موضحا أن الشعب الفلسطيني يعيش وضعا مروعا.