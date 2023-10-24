شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 25 تصريحا لرئيس هيئة الاستعلامات بمؤتمر كشف موقف مصر من قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بمدينة نصر، مؤتمرا صحفيا عالميا لممثلى وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية، وذلك لكشف مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصرى من الأوضاع الراهنة الخطيرة فى قطاع غزة والمنطقة عموما، ضمن سعى مصر المستمر للتعامل مع القضايا.

واليوم السابع رصد أبرز التصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فى المؤتمر العالمى...

- سكان قطاع غــزة مهددون بالموت في أي لحظة جراء تواصل اعتداءات الاحـتلال

- مصر ترى ضرورة العمل على ملف المحتجزين بجانب العمل على ملف المساعدات

- مصر تدعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى

- طيران الاحـتلال الإسـرائيلي قام بقصف معبر رفح 4 مرات من الجانب الفلسطيني ومصر تكفلت بإصلاحه

- مصر تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في المفاوضات بين الجانبين

- أولوية مصر حاليا هي وصول الدعم الإنساني والإغاثي إلى قطاع غــزة

- مصر تؤكد على عدم السماح بأي تداعيات سلبية على أمنها القومي باعتباره خطا أحمر

- مصر تحذر من تردي الوضع الإنساني بغـزة ولن تدخر جهدا في فتح معبر رفح أمام المساعدات

- تم دخول 54 شاحنة مساعدات إلى قطاع غـزة عبر معبر رفح حتى أمس

- مصر تحذر من تصفية القضية الفلـسطينية من خلال التهجير القسري للفلـسطينيين من أراضيهم

- التقديرات الفلسطينية تؤكد استشهاد 100 ألف منذ بدء الصراع الفلسـطيني الإســرائيلي

- 12 ألفا و500 شهيد فلســطيني و100 ألف مصاب في المواجهات مع الجانب الإسـرائيلي خلال السنوات الأخيرة

- الصراع الفلســطيني الإسـرائيلي معرض للانفجار في أي لحظة ما لم يتم التوصل إلى حل نهائي

- مصر باحثة عن سلام تبنته منذ عام 79 وحرصت على تماسكه

- السلام الحقيقي هو أن يتم حل القضية الفلسطينية

- مصر بحكم التزاماتها العربية والأممية تدعو إلى حل القضية الفــسطينية القائم على الشرعية الدولية وإنشاء دولة فلــسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

- نتساءل لماذا ترفض إسـرائيل دخول وسائل الإعلام العالمية إلى قطاع غــزة؟

- 12 مستشفى خرجت من الخدمة في قطاع غـزة وتدمير 25 سيارة إسعاف جراء القصــف الإســرائيلي المتواصل

- 181 ألف وحدة سكنية بقطاع غزة تضررت جراء الاعتداءات الإسـرائيلية

- هدم 32 مسجدا وتضرر 3كنائس بقطاع غــزة جراء اعتداءات الاحتلال

- المؤتمر يهدف لتوضيح موقف مصر مما يحدث في غــزة والمنطقة بشكل عام

- مصر حذرت في ديسمبر الماضي من تدهور الأوضاع بالأراضي الفلســطينية المحتلة نتيجة العنف الإســرائيلي

- الموقف المصري عبرت عنه كلمات الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة

- مصر ترى ضرورة حل القضية الفلسـطينية وفق المقررات الدولية وقرارات الأمم المتحدة

- العــنف لن يتوقف بالأراضي المــحتلة إلا إذا توقفت سياسات الاحــتلال

- مصر تدين استهداف المدنيين من الجانبين