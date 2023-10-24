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الرئيس الفلسطيني: على إسرائيل أن تعترف بحق فلسطين في دولة مستقلة

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن على إسرائيل أن تعترف بحق فلسطين في دولة مستقلة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نرفض أي حلول جزئية أو أمنية في غزة، ومتمسكون بالحل الشامل، ولن نقبل بمزيد من الحلول العسكرية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وتابع محمود عباس أبو مازن: "نرفض بشكل كامل تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، ونطالب بوقف شامل لإطلاق النار".

وقال الرئيس الفلسطيني: "نؤكد إدانتنا لاستهداف المدنيين من الجانبين، وإسرائيل هي من أرادت الحل العسكري".

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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