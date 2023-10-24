شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: فيروس كورونا موجود وسيظل ولكن ترك بعض التداعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة على هامش المؤتمر العلمى الـ 64 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، إن هذه الجمعية كان لها دور خلال أزمة كورونا وما بعدها، موضحا أن المؤتمر يعقد تحت عنوان ما بعد كورونا، موضحا إن وباء كورونا لازال موجود وسيظل موجودا، ولكن هناك تداعيات حدثت نتيجة كورونا مثل تليفات الرئة، لذلك نتحدث فيما بعد جائحة كورونا، موضحا أن المؤتمر يشارك فيه آلاف الاستشاريين من مستشفيات الصدر لمناقشة أمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف، أن دعم رئيس الجمهورية لجائحة كورونا أدى لنجاح مصر فى السيطرة على الفيروس، موضحا أن المستشفيات مجهزة على أعلى مستوى والأدوية والمستلزمات الطبية متوافرة فى مصر، وأن المؤتمر سيعقد على مدى 4 أيام، وأن السبب الرئيسي لسرطان الرئة هو التدخين والسبب الثانى هو تلوث البيئة، لذلك لابد أن نساهم فى الحد من التدخين بكل أنواعها، والأنواع الأخرى التى يقال إنها قد تحد من التدخين لها آثار جانبية، موضحا أن تليف الرئتين أشهر تداعيات كورونا والمعالجة المبكرة تشفى المريض تماما.

وقال: إننا أصدرنا البروتوكولات الخاصة بالتهابات الجهاز التنفسي لاختيار المضادات الحيوية المؤثرة سواء نتيجة النزلات الشعبية أو نزلات البرد والانفلونزا، مؤكدا أن هدفنا هو تحقيق التأمين الصحى الشامل، لتغطية الأسرة بكل الخدمات العلاجية والتشخيصية، وتم تطبيقه فى 6 محافظات فقط حتى الآن .



عوض تاج الدين



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