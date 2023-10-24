شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة فى القاهرة والاجتماعات المقبلة فى أديس أبابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مساء اليوم بالقاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، والتي عُقدت على المستوى الوزاري لمدة يومين بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أنه تم التوافق على عقد الجولة القادمة في أديس أبابا، بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين، والتوصل بلا إبطاء لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو 2023.