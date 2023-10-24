رسالة عاجلة.. مدير الصحة العالمية يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الإنساني بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن تفاصيل الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة، مع دخول العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي يومها الـ 18 على التوالي.

وقال "المنظري" في تصريحات لموقع الخليج 365، إنه تم استئناف إرسال الإمدادات ولكن "على نطاق ضيق وغير كاف بالمرة"، إذ سيتم توزيع الإمدادات الطبية التي تصل إلى غزة من قبل منظمة الصحة العالمية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ولكن مع استمرار الأعمال العدائية، هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني من أجل مرورهم الآمن.

وأوضح أن التوزيع الآمن لهذه الإمدادات على الأماكن التي تحتاجها بشدة سيوفر بعض الراحة للمستشفيات التي وصلت بالفعل إلى "نقطة الانهيار"، متابعًا: "لكن كما قلت ما وصل إلى الآن بالكاد يغطي نقطة من الاحتياجات الهائلة التي تستمر في التزايد كل يوم".

ولفت المدير الإقليمي للصحة العالمية إلى أن المنظمة أوصلت تباعاً، إلى الجانب الآخر من الحدود في مصر، إمدادات إضافية وهي على أهبة الاستعداد للدخول ما أن يتم السماح بذلك.

وتكفي تلك الإمدادات لإجراء 2300 تدخل جراحي، وتغطية الخدمات الصحية الأساسية والضرورية لـ 100 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، وعلاج 150 ألف مريض بالأمراض غير السارية، وفق "المنظري" الذي أكد الجاهزية لتوفير المزيد من الإمدادات.

ومع دخول بعض شاحنات المساعدات خلال الأيام الماضية عبر معبر رفح البري، شدد المدير الإقليمي للصحة العالمية على ضرورة إتاحة الوقود.

وقال: "الحاجة إلى الوقود أشد ما تكون للحفاظ على إمكانية تقديم الخدمات الصحية الأساسية في المستشفيات داخل غزة".

وأوضح أن الآلاف من المرضى ذوي الحالات الحرجة يواجهون الموت المحقق مع توقف الخدمات بسبب انقطاع التيار الكهربائي بسبب النقص الحاد في الوقود، ومن بين هؤلاء أكثر من 1000 مريض يعتمدون على غسيل الكلى، في العناية المركزة، ويحتاجون إلى جراحة، و130 طفلًا مبتسرين في حاضنات الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى إمدادات ثابتة من الكهرباء للبقاء على قيد الحياة.

واختمم حديثه بالقول: "لابد من السماح بدخول الوقود إلى غزة من أجل عمل المرافق وسيارات الإسعاف وكافة المنشآت والمعدات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود لتؤدي وظائفها وتنقذ الأرواح".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 704 فلسطينيين استشهدوا جراء الغارات الأخيرة من حملة القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الثامن عشر على التوالي.

وقالت الوزارة: "ارتفع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنًا" منذ يوم 7 أكتوبر الجاري.