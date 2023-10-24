العمل: تفتيش على شركات القرية الذكية بأسيوط للتأكد من تطبيق القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد أبو بكر:

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط، نظمت حملة نوعية للتفتيش على على المنشآت كثيفة العمالة الموجودة داخل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة؛ للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين، وكذلك التوعية بأحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال، وإستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم من بين إجمالي العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، أنه قام بالمرور على العاملين بالمصانع؛ لتوعيتهم وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة من خلال العاملين، ورافقه خلال الحملة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومدير المنطقة التكنولوجية.

وجرى خلال الزيارة التحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقرير الحماية المدنية وادوات السلامة التي يستخدمها العمال كما جرى التفتيش على استيفاء نسبه ٥٪ من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التى اقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ، للإستفادة من امكانياتهم وقدراتهم فى دعم خطط التنمية ودمجهم فى المجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة.