عضو التحالف الوطني للجمعيات الأهلية: المساعدات التي دخلت غزة لا تناسب حجم الكارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

أكد طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن المساعدات التى دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن لا تمثل الكميات المأمولة ولا تناسب حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع فى ظل ما تفعله إسرائيل من عدوان على قوانين حقوق الإنسان.

وأضاف عبد القوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد ،اليوم الثلاثاء: إن المساعدات الإنسانية والإغاثية تزداد يوما بعد يوم أمام معبر رفح، مبينا أن شاحنات المساعدات التى عبرت إلى غزة حتى الآن تحمل أغذية ومستلزمات طبية ووقود.

ووجه عبد القوى التحية إلى شباب المتطوعين من الجمعيات الأهلية المصرية، الموجودين أمام معبر رفح لتجهيز الشاحنات، موضحا أنهم يبذلون جهودا كبيرة فى عمليات الإغاثة.