"الرقابة الصحية": منح شهادات الاعتماد لمنشآت طبية داخل وخارج محافظات التأمين الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) الدكتور أحمد طه أن اللجنة العليا للاعتماد وافقت خلال انعقادها، اليوم الثلاثاء، على منح شهادات الاعتماد لعدد من المنشآت الطبية، من بينها مستشفى القلب (مجدي يعقوب) بأسوان، وكل من: (مركز طب أسرة إسنا، ومركز طب أسرة الكرنك الجديد، ووحدة طب أسرة "توماس2"، ووحدة طب أسرة العديسات قبلي، ووحدة طب أسرة نجع البركة، ووحدة طب أسرة الشيخ موسى) بالأقصر، وكذا مركز الليزك لجراحة العيون ببورسعيد، ومعمل شلبي للتحاليل الطبية بالقاهرة، ومركز الإيمان للأشعة ببورسعيد.

كما وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد المبدئي لكل من: مستشفى كليوباترا بالأقصر، ومستشفى مدينة نصر التخصصي بالقاهرة، ووحدة طب أسرة فنارة بالإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد طه أن حرص المنشآت الصحية الكبرى على تطبيق المعايير الوطنية المعتمدة دولياً والحصول على شهادة اعتماد "جهار"، إنما يعكس الميزة التنافسية الكبيرة التي يمنحها الاعتماد الوطني داخل سوق الرعاية الصحية على المستوى المحلي والدولي، فضلا عما يحققه تطبيق معايير الأمان والسلامة بجميع مكونات الخدمة الصحية من جدوي اقتصادية وزيادة العائد علي الاستثمار.

وأشار إلى أهمية الشراكة التامة بين جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية، الحكومي منها والخاص، في تقديم خدمات صحية وفق معايير الجودة المعمول بها دولياً، الأمر الذي سيدعم توكيد الثقة في مخرجات هذه الخدمات في بلادنا، كما سيساهم في فتح سوق السياحة العلاجية في كافة القطاعات وزيادة حصة مصر في هذا المجال.

وأوضح أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).