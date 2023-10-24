خبير عسكري: خسائر غير مسبوقة تنتظر الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد محمود محيي الدين، إن حزب الله بدأ فى شن هجوم صاروخي قوي على شمال إسرائيل، مبينا أن هذا الهجوم يعد الأعنف والأقوى من جانب حزب الله ضد الاحتلال منذ فترة طويلة.

وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد ،اليوم الثلاثاء، إن دخول حزب الله الحرب سيكبد إسرائيل خسائر غير مسبوقة، وهو ما أصاب المجلس العسكري للاحتلال بحالة من القلق والترقب لدخول حزب الله بشكل كامل فى المعركة، لافتا إلى قيام إسرائيل بإخلاء مستوطنات بالشمال، وقيامها بإنشاء خيام للاجئين.

وأكد محيي الدين، أن وقف إطلاق النار هدف يسعى إليه قادة العالم للوصول إلى التهدئة خوفا من اشتعال حربا إقليمية ، منوها إلى أن هناك جهود دولية للإفراج عن مزيد من الأسرى مقابل دخول المساعدات لأهل غزة، موضحا أن قوات الاحتلال مستعدة لتنفيذ العملية ولكن تنتظر القرار السياسي.

وحول إمكانية تدخل الصين فى الصراع الدائر من أجل تحقيق توازن بعد الدعم الأمريكى الكبير لإسرائيل، وتعزيز قواتها في الإقليم، لفت إلى أن هناك أسطول عسكري صيني موجود فعليا، من أجل حماية إيران حال الدخول في حرب ضد قوات الاحتلال، بجانب حماية المصالح الصينية في الإقليم.