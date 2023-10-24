نقابة الصحفيين تعلن فتح باب الحجز لـ192 وحدة سكنية بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" في مدينة العلمين الجديدة، بسعر المتر 7970 جنيهًا، كما أعلنت فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة إسكان متميز بمدينة العلمين الجديدة بسعر المتر 7210 جنيهًا، يضاف إليه نسبة التميز، على أن يبدأ الحجز اعتبارًا من يوم /السبت/ المقبل وحتى 4 نوفمبر المقبل.

وأوضحت النقابة - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، و0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء)، كما يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، و5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام، على أن يُقسط الباقى، وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وِزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام.

وأشارت النقابة إلى أن الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل، لافتة إلى أنه في حال زيادة الأعداد المتقدمة، ستُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.