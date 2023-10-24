محلب وشخصيات عامة في عزاء والدة الدكتور هاني سيف النصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عزاء والدة الدكتور هاني سيف النصر، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية الأسبق ورئيس بنك الاستثمار القومي السابق، في مسجد الشرطة الشيخ زايد.

حضر العزاء عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة السابق، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتور فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام الأسبق.

كما حرص على تقديم واجب العزاء أيضا: النائب مصطفى بكرى، والدكتور صفى الدين خربوش وزير الشباب والرياضة الأسبق، والمهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات الأسبق، وأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، والدكتور سعد نصار وزير الزراعة الأسبق.