"خلص على صاحب القهوة".. تجديد حبس سائق لاتهامه بقتل عامل بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس "سائق توك توك" 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل قهوجي خلال مشاجرة.

ونجح الأهالي في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

بالانتقال والفحص تبين أن مالك ‏المقهى محل البلاغ يحمل جنسية إحدى الدول -مقيم دائرة القسم - وقد توفي متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم؛ بعدما حدثت بينه وبين قائد مركبة "توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام ‏سلاح أبيض "سكين" تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذ ‏بالفرار، وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق.

بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم. ‎

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.