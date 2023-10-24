"تعالى البيت ضروري".. حلمي بكر يتهم مدير أعماله بالاستيلاء على 2 مليون جنيه بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تدهور في الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر لازم معه الفراش طوال الأشهر القليلة الماضية معتمدًا على زوجته ومدير أعماله لإنجاز متطلباته. ثقة وضعها حلمي بكر في مدير أعماله انتهت داخل قسم شرطة العجوزة بسبب مليوني و221 ألف جنيه.

مارس الماضي، استدعى الموسيقار حلمي بكر مدير أعماله هاتفيا: "تعالى البيت عايزك ضروري". لبى مدير أعامل حلمي بكر الدعوة ليخبره الموسيقار برغبته في فتح وديعة بنكية لكن حالته المرضية تحول دون ذهابه إلى البنك.

طلب الموسيقار حلمي بكر من مدير أعماله إحضار موظف البنك التجاري الدولي CIB إلى منزله لإنهاء الإجراءات. نفذ مدير أعمال حلمي بكر طلبه في الحال وتقدم بطلب رسمي لإدارة البنك باصطحاب موظفًا بسبب الحالة المرضية للموسيقار الكبير وانتهت المهمة بنجاح، هكذا ظن حلمي بكر لكن صدمة كانت في انتظاره لاحقًا.

بعد مرور 3 أشهر، كان الموسيقار حلمي على موعد مع مفاجأة غير سارة لدى اكتشافه سحب مبلغ مليوني و221 ألف جنيه من حسابه البنكي وإيداعها في الحساب الخاص بمدير أعماله، حسب أقواله في المحضر.

للحظات حاول حلمي بكر استيعاب ما تلقفته أذناه من موظف البنك "حضرتك موقع على الأوراق يا فندم". جُنّ جنون الموسيقار لتهدأ زوجته من روعه مطمئنة إياه "متقلقش.. نعمل محضر في القسم وكل حاجة هترجع مظبوط".

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حرر الموسيقار حلمي بكر محضرًا بقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة اتهم مدير أعماله بالتلاعب في الأوراق والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و221 ألف جنيه.

الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله "فهمني انه جايب موظف البنك يخلص ورق الوديعة لكن حول الفلوس لحسابه" مطالبًا الأجهزة الأمنية "رجعولي فلوسي".

دوَّن مسؤولو القسم أقوال الموسيقار حلمي بكر في حضور محاميه تمهيدًا لإحالة المحضر إلى نيابة العجوزة للتحقيق واستدعاء المشكو في حقه مع إجراء التحريات اللازمة.

وظهر الموسيقار حلمي بكر آخر مرة بحفل "روائع الموجي" يوم الخميس 5 مايو الماضي وظهر خلاله وهو على كرسي متحرك وسط حضور نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي تكريماً لمسيرة الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.

وعقد الموسيقار الكبير حلمي بكر، قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي بعد انفصاله عنها عام 2016، وأنجب منها ابنته ريهام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من عقد القران، وظهر خلالها حلمي بكر وهو يعقد قرانه على زوجته السابقة سماح القرشي بحضور ابنتهما ريهام.

بدورها، تتابع نقابة المهن الموسيقية حالة الموسيقار حلمي بكر، بعد تصريحات المايسترو سليم سحاب، التي أوضح فيها سوء حالته النفسية.

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