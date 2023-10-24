خالي من السكان.. انهيار عقار بمنطقة الخليفة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

انهار مساء اليوم، عقار قديم مكون من 3 طوابق، بمنطقة الخليفة في القاهرة، ولم يسفر عن أية إصابات أو ضحايا.

وأكدت مصادر أمنية أن العقار خالي من السكان ولم يتسبب الانهيار في وقوع أية إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، بمنطقة الخليفة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث.

وتبين أن العقار مكون من من 3 طوابق، ولم يسفر عن أي إصابات أو ضحايا لخلوه من السكان، وصدر بحقه قرار بهدمه.